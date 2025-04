Sorpreso alla guida ubriaco. Comandante dei vigili nei guai

Sembra ormai segnata la sorte del comandante del Corpo di Polizia Locale, Fabio Ferioli, dopo essere stato sorpreso, fuori dal territorio comunale, con in corpo un elevato quantitativo di tasso alcolemico, superiore ai valori di legge consentiti. Da quel giorno il comandante si è reso inavvicinabile, anche perché la vicenda - commentata sui social – ha scatenato vivaci reazioni, alcune certamente non provate. Sta di fatto, però, che la situazione creatasi ha sollevato parecchio imbarazzo nel palazzo comunale, poiché l’amministrazione è chiamata a dare risposta ai tanti commenti ed a tacitare le voci di condanna alzatesi. "Domani (oggi per chi legge ndr) – è il solo commento rilasciato dal vicesindaco Michele Gulinelli – con il segretario comunale verranno prese le decisioni del caso". Certo quanto accaduto non potrà facilmente passare sotto silenzio, in quanto getta un’ombra pesante sul lavoro anche dei suoi colleghi. Con quale credibilità potranno muovere rimproveri, elevare sanzioni, ammonire gli automobilisti per violazioni al codice della strada o alla condotta di guida se loro stessi non riescono a garantire un comportamento esemplare? Sono interrogativi che tanti a Finale oggi si fanno e che scuotono il municipio, nonostante si riconosca che nell’ultimo anno è stato fatto un eccellente lavoro da parte dei vigili.

Alberto Greco