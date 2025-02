Sorpreso con la droga, giovane in manette. Sequestrata marijuana

Sorpreso con la droga, finisce in manette. Erano le 21 di sabato quando una pattuglia della stazione di Pontelagoscuro impegnata in un servizio di controllo del territorio, passando in via del Lavoro ha notato un uomo a bordo di una bicicletta intento a fumare. I militari hanno quindi deciso di approfondire la situazione. Non appena si sono avvicinati al soggetto, ha immediatamente gettato a terra la sostanza che stava fumando. Insospettiti dal comportamento e dal forte odore, i carabinieri hanno quindi perquisito il soggetto. L’attività ha quindi consentito di rinvenire tre dosi di marijuana, per un peso complessivo di 3,85 grammi, oltre a 300 euro in contanti frutto dell’attività di spaccio. L’uomo, uno straniero di 24 anni, è stato arrestato per spaccio e rimesso in libertà su disposizione del pubblico ministero di turno.