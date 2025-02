Sorpreso con la refurtiva nascosta nello zaino. Subito catturato all’uscita del supermercato

Cerca di rubare dei prodotti dagli scaffali, ma il tentativo va miseramente a vuoto. L’intenzione di fare la spesa senza pagare un centesimo si è infatti infranta contro il tempestivo arrivo degli agenti della polizia di Stato i quali, al termine delle verifiche, hanno arrestato il protagonista di questa vicenda per tentato furto. Il tutto è accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì in un supermercato della città. L’uomo, ferrarese, aveva tentato di uscire con la merce rubata nascosta all’interno del proprio zainetto, nel quale l’aveva infilata dopo averne rotto la confezione di imballo. All’arrivo degli agenti, non ha potuto fare altro che arrendersi. Lo stesso soggetto, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è inoltre risultato recidivo per aver commesso, in precedenza, reati della stessa natura. L’uomo, come disposto dal pubblico ministero di turno, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della questura in attesa di essere giudicato col rito direttissimo. Per lui è scattata anche una denuncia per aver violato la misura di prevenzione.