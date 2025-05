Sorpreso in Gad con la marijuana. In manette

Continua l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri e della polizia locale di Ferrara. Nel pomeriggio di martedì, l’attività di controllo degli operatori si è concentrata in zona Gad. Giunto in viale IV novembre, un equipaggio del Radiomobile ha deciso di procedere al controllo di un gruppo di quattro stranieri notati a confabulare a bordo strada. I militari, raggiunti poco dopo da due equipaggi della polizia locale, hanno iniziato a dirigersi verso i soggetti. Uno di questi, notati gli uomini in uniforme, ha tentato di allontanarsi a bordo di una bicicletta ma è stato immediatamente bloccato dagli operatori. Gli uomini sono stati quindi sottoposti a controllo con l’ausilio dell’unità cinofila. Nei guai è finito proprio quello che cercava di allontanarsi. L’uomo, sottoposto a perquisizione da parte dei carabinieri, è stato trovato in possesso di una busta contenente 25 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 37 grammi. È stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condannato a cinque mesi di reclusione con pena sospesa.