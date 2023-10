Sorveglianza, ecco gli ultimi ’occhi’

CENTO

Il Comune ha dato mandato di procedere alla ricognizione dei nuovi impianti di videosorveglianza cittadina che sono stati installati di recente, per poterli poi inserire così formalmente nella mappa di occhi elettronici presenti in città. Si tratta di 4 telecamere che si trovano lungo via Matteotti: due nel tratto tra via Ugo Bassi e via Gennari e le altre due posizionate nel tratto tra via Gennari e via Rosselli, come previsto dai progetti Controllo di Vicinato, Smart e Polizia di comunità, attivi sul territorio di Cento, ai fini della sicurezza. Nuovi occhi sulla città che andranno ad affiancarsi alla ventina di telecamere già esistenti, che sono posizionati in vari luoghi tra i quali piazza Guercino, nell’area dell’incrocio tra via IV Novembre e viale cappuccini dove insiste il parcheggio Bonzagni e l’entrata verso piazza, nei pressi della Rocca, nella zona del grattacielo, così come nella rotonda di via Ferrarese e di Porta Pieve, vicino alle Pinacoteca , ai giardini delle rimembranze e a quelli dietro la Pandurera così come su via bologna nei pressi dell’autostazione , solo per citarne alcune. Era arrivata a metà luglio 2022 la promessa del sindaco Edoardo Accorsi di ‘potenziare quelle già presenti nei luoghi problematici della città, laddove necessario e alcune che verranno installate nelle frazioni come a Corporeno e a specifiche zone industriali’. "E infine il posizionamento di quattro nuove telecamere in via Matteotti, una zona attenzionata da residenti e polizia locale – aveva spiegato all’epoca l’assessore alla sicurezza Mario Pedaci - Con queste nuove strumentazioni, sarà possibile coprire tutta la visuale della strada fino a viale Jolanda, e agiranno in sinergia con quella già presente sulla Pinacoteca, la cui riapertura rappresenterà un ulteriore elemento che consentirà di aumentare la sicurezza della strada. E’ prossimo anche il posizionamento di telecamere, con tecnologia avanzata (Targasistem), su altre zone del nostro territorio cofinanziato dal Comune e dal Ministero dell’Interno". E precisava. "Pertinenza dei Comuni è la sicurezza urbana, che ha la finalità di prevenzione. In questo perimetro di azione, si inserisce per esempio l’investimento in videosorveglianza che questa Amministrazione sta portando avanti, implementandone sia in quantità che in qualità".

Laura Guerra