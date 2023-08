Sorvegliato speciale scappa di casa: arrestato

Era sparito il 23 giugno scorso nonostante fosse sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di rimanere a casa in orario notturno. I carabinieri hanno da subito avviato le ricerche e, l’altra notte, lo hanno notato aggirarsi in bicicletta in viale Po. I militari lo hanno subito riconosciuto e lo hanno arrestato per aver violato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Ieri mattina l’uomo (53 anni) è stato accompagnato in tribunale, dove l’arresto è stato convalidato. Al termine dell’udienza è stato rimesso in libertà in attesa del giudizio, che è stato rinviato al 19 settembre.