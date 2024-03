Sorveglienza aumentata. Arriva il plauso di Cna

CENTO

L’amministrazione comunale di Cento ha installato una telecamera di sorveglianza nell’area Coic di Casumaro. E’ un elemento di sicurezza per il quale la Cna e le imprese dell’area si erano spese da tempo. "E’ una prima risposta del Comune alle richieste delle nostre imprese – dicono da Cna Ferrara – una telecamera di sorveglianza per rendere più sicura la zona e prevenire furti e danneggiamenti contro le imprese insediate e i cittadini che vi lavorano". La Cna dell’Alto ferrarese si spendeva da tempo per ottenere questo risultato.

"Questa è la prima di una serie di richieste che le imprese dell’area, sostenute da Cna, hanno da tempo rivolto all’amministrazione. – spiega il responsabile Filippo Botti – In particolare, nello scorso mese di ottobre organizzammo un incontro molto partecipato, tra imprese dell’area, sindaco Accorsi e assessore al commercio Taddia, da cui emerse una lista di priorità che Cna e le imprese considerano centrali per rilanciare l’area e renderla più sicura e moderna. Siamo quindi soddisfatti per l’importante risultato raggiunto e diamo atto all’amministrazione che un primo importante passo in avanti è stato fatto. Ora si tratta di proseguire sulla strada tracciata con convinzione, per il bene di imprese e cittadini". Il sindaco Accordi parla di un ‘proficuo lavoro di collaborazione tra tutti gli attori coinvolti in questo intervento’ come Cna, gli imprenditori di Casumaro mentre l’assessore Filippo Taddia spiega che ‘abbiamo risposto ad una necessità chiara e rappresentata dalle aziende presenti e attivi nell’area commerciale di Casumaro, attivandoci non solo per installare questa telecamera ma anche per integrare i servizi di gestione del verde per migliorare il decoro dell’area".