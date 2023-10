’Sorvolando sui particolari’, continua la mostra al Dosso Dossi. Nei quadri l’arte di Alfredo Pini

Sorvolando sui particolari. Termina domenica, nella sala espositiva del Dosso Dossi in via Bersaglieri del Po 25, la mostra dell’artista ferrarese Alfredo Pini, dal titolo ‘Sorvolando sui particolari’, curata da Bacchiega Mirko, titolare della galleria Lacerba di Ferrara e dalla storica dell’arte Isabella Mura. Si tratta di una esposizione di 21 dipinti su tela che hanno come tema il paesaggio urbano, un paesaggio inteso non solamente come insieme di strade e architetture ma soprattutto come luogo nel quale viviamo ed interpretato da diversi punti di vista. In mostra sono esposte anche alcune opere che raffigurano suggestive interpretazioni della città di Ferrara, immersa in magiche atmosfere sospese tra sogno e realtà.