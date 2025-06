Sos alveare in centro. Intervengono i vigili

Sabato scorso un insolito intervento ha interessato il cuore del centro storico di Ferrara. In via San Romano 25, nel giardinetto adiacente al pubblico esercizio “L’angolo della piada”, è stato segnalato un alveare di api attaccato a un albero, a pochi passi dall’ingresso del locale. È stata la stessa commerciante, accortasi del via vai di insetti e preoccupata per la sicurezza dei clienti, ad allertare prontamente la Polizia Locale Terre Estensi. Gli agenti, giunti sul posto in breve tempo, hanno messo in sicurezza l’area delimitando l’accesso al giardino e segnalando il potenziale pericolo ai passanti.