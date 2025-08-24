Sos dallo ’Stregatto’: "Mancano i fondi, siamo allo stremo"

Occhi verdi e gialli, manti rossi, bianchi, neri, tricolore. I gatti, cuccioli e adulti, non mancano di certo nel piccolo rifugio ‘Lo Stregatto’, oasi che si trova nel paese di Portomaggiore che accoglie gatti in cerca di una famiglia.

Il "mini resort", come lo definisce la volontaria che lo ha costruito, è frutto del lavoro di Silvia Brazzorotto, portuense, che da anni si occupa dei recuperi e delle adozioni di gatti randagi nella zona. L’iniziativa di Silvia è provvidenziale in un contesto difficile. Dopo mesi passati a cercare strutture e volontari disponibili a ospitare i tanti gatti salvati dalla strada, la volontaria ha deciso di costruire di tasca propria, circa un anno fa, una piccola struttura composta di due camere coibentate, circondate da un recinto, in grado di accogliere fino a 23 gatti in attesa di adozione. Lo scopo è sopperire, anche se solo in parte, alla crisi di stalli con cui i volontari della provincia devono fare i conti e alleggerire il costante lavoro dell’associazione ‘I Gatti di Bea’, l’unica associazione per la tutela felina attiva in tutto il territorio dell’Unione delle Valli e delle Delizie. Silvia e Beatrice denunciano le medesime difficoltà: mancanza di fondi sufficienti a fronte di un sempre maggiore numero di recuperi. "Nelle nostre zone il randagismo felino è un’emergenza e noi siamo pochi ed ormai esausti – spiegano le volontarie –. I Comuni mettono a disposizione contributi e mezzi essenziali che però spesso non coprono il totale delle spese che affrontiamo. Servono più strutture e più fondi". Se nei centri abitati i gatti liberi sono di proprietà o accuditi dal vicinato, nei ruderi delle campagne non si contano le cucciolate da sfamare e a cui prestare assistenza veterinaria. È anche grazie alla pagina Facebook del resort, aggiornata quotidianamente con le notizie dei recuperi, che Silvia riesce a trovare famiglie adottanti e sostenitori nella comunità locale. La pagina ha infatti superato gli 800 ’seguaci’ e fa da cassa di risonanza agli annunci dei gatti in attesa di adozione.

b. r.