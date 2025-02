Sos dei consorzi balneari: "Comune, non c’è dialogo"

La protesta dei consorzi degli operatori balneari a Comacchio. A farsene portavoce Gianni Nonnato, rappresentante dei Consorzi dei Lidi carica che ricopre da anni. L’organismo è espressione di tutti i consorzi che operano sulle nostre spiagge.

"I consorzi – denuncia – sempre convocati a partecipare ai tavoli con tanto di pec, sono stati letteralmente esclusi da qualsivoglia decisione da questa amministrazione. Mi riferisco chiaramente a collaborazioni che hanno importanza per il settore del turismo comparto chiave del nostro territorio. Un rapporto che è sempre stato, prima di questa fase, di grande collaborazione tra le istituzioni comunali e i consorzi all’interno dei quali le associazioni si riconoscono. In un’occasione anche il presidente del Consorzio lido degli Estensi Pavan ha sottolineato l’assenza della collaborazione che esisteva da sempre con l’ esecutivo". C’era già stato qualche segnale di quella che alcuni operatori balneari definiscono una "stranezza". Di nuovo Nonnato. "Questa questione era già stata denunciata all’ultimo tavolo del turismo – ricostruisce l’incontro – in occasione della presentazione del nuovo assessore regionale Roberta Frisoni. Nell’occasione, tra l’altro, era pure presente la giunta quasi al completo con il sindaco, il vice sindaco, il presidente della giunta comunale ed altri assessori. Siamo ormai davanti all’assenza totale di quella che era la collaborazione con l’esecutivo, rapporto ribadisco che andava avanti in maniera positiva da sempre". Nonnato precisa che un’altra associazione è stata appena costituita a Porto Garibaldi. "Associazione che appunto – sostiene – è stata creata appositamente per interagire con il Comune". La frizione si registra in uno dei settori più ’forti’ dell’economia di Comacchio e dei sette lidi. "Con il Comune – il suo appello –, come sempre avveniva, si dovrebbero studiare insieme tutte le modalità per aumentare attraverso progetti condivisi l’offerta turistica del territorio". Un’offerta che, nonostante i dati positivi che sono stati forniti recentemente, non riesce ad andare oltre il canonico periodo delle vacanze per varare quella è stata definita la destagionalizzazione turistica. "Obiettivo a cui tendere per ampliare l’offerta distribuendo i flussi su periodi diversi o comunque più lunghi. Un modo per riuscire a elimininare o almeno a ridurre quelle che vengono definite stagioni morte", la sua analisi. E invece. "Invece stiamo vivendo quella che torno a definire una stranezza – ribadisce – proprio nel comune di Comacchio che dovrebbe essere il fulcro di progetti, propositi, di sinergie, di una serie di valutazioni in tema di turismo e piani. Progetti che, secondo il mio punto di vista, andrebbero valutati molto attentamente e senza escludere nessuno. Anzi, progettando il futuro della stagione soprattutto con chi opera attivamente in questo ambito. Operatori che sono espressione di una moltitudine di attività, che sono espressione di quegli imprenditori che hanno fatto del mare un lavoro. Una parte essenziale, una forza che può e deve contribuire allo sviluppo dell’offerta attraverso progetti condivisi che questo territorio meriterebbe".

Il rappresentante dei consorzi dei Lidi allarga l’orizzonte. "Ci sono località – il confronto – nelle quali i consorzi sono parte integrante del turismo costiero. Località a noi vicine dove tanti sono gli eventi di richiamo collegati, fino ad arrivare a località dove la sinergia tra pubblico e privato rappresenta la carta in più da potersi giocare in nome dell’attrattivà e del divertimento. A questo punto restiamo in attesa di un segnale. Uniti dal desiderio di far decollare il nostro mare, il turismo delle nostre spiagge".