Sos delle cooperative braccianti : "Alluvione, non è arrivato un euro"

Sono trascorsi alcuni giorni dalla manifestazione – via degli Zingari, il punto dove vennero rotti gli argini per fermare l’acqua che puntava su Ravenna – organizzata da Legacoop con le cooperative agricole braccianti. Parole, promesse e assicurazioni si sono susseguite in questi giorni. Ma fino a questo momento dal governo non è arrivato un euro a fronte dei danni ingentissimi che hanno subito sotto l’ondata dell’alluvione. Due colpi, il maltempo dei primi di maggio, poi la doccia fredda con una massa d’acqua che per giorni ha allagato terreni. Due colpi da ko per le cooperative agricole. Con danni di milioni di euro e un futuro che all’improvviso si è fatto grigio. Alla protesta c’erano i vertici della cooperativa cab Massari, la sede a Conselice, i terreni in provincia di Ravenna, Bologna e Ferrara (ad Argenta si estendono 130 ettari), le radici che affondano nella nostra città. E’ il 1919 quando la cooperativa di braccianti acquista la tenuta Massari, di proprietà della famiglia Massari Zavaglia di Ferrara che aveva sfruttato la coltivazione a risaia di queste terre. E, a portare il vessillo della nostra provincia, erano presenti – striscioni e rivendicazioni – anche rappresentanti della cooperativa Giulio Bellini, un altro simbolo di Ferrara – è nata nel 1945 – con diramazioni ad Argenta e Bondeno. Un altra data. Il 1911, quando viene fondato il Molino Sima parte integrante della Bellini dal 2003. Dal 1992 producono farine biologiche. Giampietro Sabbatani è direttore dal 2016 della Massari. Dice: "Durante l’alluvione abbiamo subito danni sul 100% dei terreni, abbiamo perso 5 milioni per le produzioni. Tre milioni per le strutture distrutte, mi riferiscono a capannoni, impianti. Il 2 maggio, il primo colpo, sono stati alluvionati 1600 ettari di terreno. Il 14 maggio, quando c’è stata la seconda e definitiva ondata, sono finiti di nuovo sott’acqua quei 1600 ettari più tutti gli altri. Parliamo di 2450 ettari allagati, allagati per 40 giorni". Otto milioni ‘bruciati’, tanti, tantissimi. Dice ancora: "Per avere un’idea basta guardare ai numeri". Drammatici. A fronte di una perdita tra i 7 e 8 milioni, il fatturato annuo della cab Massari oscilla tra gli 11 e i 12 milioni. "Per cercare risorse ci siamo rivolti al sistema bancario, è chiaro che la situazione è critica. E’ necessario un aiuto dello Stato. Ci hanno promesso qualcosa per la fine dell’anno, ma parliamo di briciole". Bisogna invece fare presto per salvaguardare una realtà nata nei primi anni del Novecento. C’erano gli scariolanti, le paludi da bonificate, fatica e sudore. Fare presto, già. Il 15 novembre verrà formalizzato l’iter. Tradotto, per i primi consistenti ristori bisognerà attendere un anno. Se il pubblico ritarda, non così il privato. La gente risponde. Sabbatani è venuto a Ferrara, una sera, al parco Pareschi c’era la proiezione del film sull’alluvione in Polesine del 1951. Ha raccontato il dramma della Massari. Il ricavato è stato devoluto alla coop. "Ci sono arrivati grazie alla gara della solidarietà 100mila euro da tutta Italia", precisa.

Giuseppe Ciani è presidente della Bellini. Dice: "Le assicurazioni sono arrivate, i soldi ancora no. Ci saranno moduli da compilare per elencare i danni". Sono 500 gli ettari finiti sotto quell’onda scura, per giorni scomparsi sotto il livello dell’acqua. "Abbiamo un milione di euro di mancata produzione, con terreni sott’acqua per un mese. In alcuni casi abbiamo dovuto ripristinare la campagna, fare i fossi, i confini, livellare il terreno. Tutto. Per arrivare alla produzione del 100% ci vorranno anni". Le produzioni, tutte biologiche, un vanto. Anche il Molino Sima, fiore all’occhiello dell’agricoltura sostenibile, era andato a mollo. Solo in provincia di Ferrara ci sono mille ettari, una ricchezza e una storia che stanno cercando di rialzare la testa.

Mario Bovenzi