"Sos erosione, la Regione intervenga"

Gianella*

"Le forti mareggiate e i violenti temporali che hanno colpito nei giorni scorsi la costa ferrarese e quella romagnola, con spiagge divorate dalle onde, strade allagate e turisti in fuga, dimostrano ancora una volta quanto il tema della tutela del nostro litorale non possa più essere rimandato. Gli operatori balneari denunciano da tempo l’avanzata del mare e la progressiva riduzione degli arenili. In alcuni lidi, come a Spina o alle Nazioni, si sono persi metri e metri di spiaggia in poche ore. Questo non è solo un problema ambientale, ma anche economico e sociale, significa compromettere la stagione turistica e mettere in difficoltà centinaia di famiglie che vivono di accoglienza e servizi legati al mare. La Regione deve mettere in campo strategie chiare e immediate. Chiederò, tramite la presentazione di un’interrogazione, quali interventi siano previsti per contrastare l’erosione costiera e se esista un piano concreto di protezione delle spiagge, fatto di opere di difesa e manutenzione ordinaria. Non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze, serve una visione di lungo periodo, bisogna cercare di prevenire. E’ necessario non restare indietro rispetto ai territori vicini. Se non ci si attiva con fermezza e rapidità il turismo costiero dell’Emilia Romagna potrebbe subire un duro colpo. Negli ultimi anni gli eventi climatici di natura straordinaria che colpiscono la Romagna sono diventati sempre più frequenti, proprio per questo motivo servono degli aiuti concreti per restare al passo con le aree costiere delle regioni confinanti. Difendere le spiagge significa difendere il nostro territorio, le imprese e i posti di lavoro. È tempo che la Regione Emilia Romagna dia risposte, prima che sia troppo tardi".

consigliere regionale

Fratelli d’Italia*