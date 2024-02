Sos furti ad Aguscello. L’assemblea dei residenti: "Ora una raccolta firme e i controlli di vicinato"

"Facciamo rete contro i furti nelle abitazioni". Nella mattinata di ieri, in quasi settanta residenti di Aguscello si sono riuniti nella sala adiacente alla chiesa di via Ricciarelli per discutere della preoccupante situazione dei furti ripetuti in questa zona, circa una decina nel giro di poche settimane. Nel suo intervento di apertura, come promotrice dell’incontro, Cora Talmelli ha ricordato le motivazioni che hanno spinto gli abitanti della frazione a discutere di eventuali contromisure. "Noi residenti del territorio di Aguscello – spiega – possiamo pensare ad azioni concrete sul piano della sicurezza e anche a rivitalizzare la frazione. In questa fase non siamo un comitato ma un coordinamento spontaneo di cittadini". Tra le proposte l’importanza di fare ‘rete’ e iniziative quali passeggiate di vicinato in orario preserale o dopo cena e una possibile raccolta firma e petizione per sensibilizzare gli enti preposti a potenziare la video sorveglianza. "Dobbiamo ripartire – ha aggiunto Talmelli – da questi eventi negativi per generare nuove opportunità e proposte".

Dai racconti dei cittadini è emerso come i furti siano stati messi in atto con modalità simili. Ladri ‘acrobati’, calatisi dal tetto per poi tagliare le casseforti, chiudere a chiave le porte interne per rallentare l’eventuale ritorno dei proprietari e fuggire nei campi. Vincenzo Gasbarro, che abita in via del Gorgo angolo via Poletti ricorda le razzie subite. "Siamo stati vittime di due furti simili – racconta –. Un primo successo il 22 dicembre. Eravamo usciti alle 20, poi la notifica dell’allarme sul cellulare 20.22. Siamo rientrati alle 20.30, ma i ladri avevano già agito. Si sono introdotti in casa scardinando la porta finestra, poi hanno tagliato la cassaforte presumibilmente con un flessibile, poi hanno raccolto la refurtiva nella federa di un cuscino e sono scappati. Un altro furto pochi giorni fa. I ladri sono entrati tagliando la rete del vicino, divelto inferriate e rotto vetri. Anche stavolta hanno tagliato la cassaforte, portando via la restante parte di oggetti di valore. In quel caso eravamo usciti alle 20. Hanno messo fuori uso l’allarme e quando siamo rientrati l’amara sorpresa". Un modus operandi che si ripete sempre simile, come nel caso di Carmela: "Ero uscita alle 16.30 con mia figlia, poco prima di Natale, per andare in centro. Abbiamo preso il bus e dopo 15 minuti è suonato il cellulare collegato all’allarme. Siamo ritornate frettolosamente. Ci siamo poi accorte che avevano tagliato la cassaforte con il flessibile. Erano entrati dalla porta. Hanno rovistato anche in camera da letto".

Diverse le abitazioni in via De Sica nel mirino dei malviventi. Tra queste quella di Lucia. "Abbiamo installato inferriate robuste – afferma –. Siamo usciti alle 17.15 e i ladri sono riusciti a passare da una piccola finestra sul tetto. Ci sono arrivati arrampicandosi sulla legnaia sul retro. Si sono poi introdotti nel bagno appoggiandosi sul termosifone. Dopodiché hanno messo sotto sopra lo studio e la camera da letto, svuotato i cassetti e portato via oggetti di valore. Presumibilmente cercavano una cassaforte che non abbiamo. Infine sono usciti dalla cucina sul retro". Sulla stessa via anche l’abitazione della mamma di Cora Talmelli. "Il 27 dicembre scorso siamo uscite per una passeggiata alle 17.30 circa – racconta –. Al ritorno abbiamo scoperto che erano entrati i ladri. Si sono calati dal tetto, hanno tagliato la cassaforte e portato via gioielli e orologi. A questo si aggiungono i tanti danni".