"Sos granchio blu, smaltirlo costa troppo"

Sollecitare il Governo, in tutte le sedi istituzionali opportune, per modificare il decreto del Governo Meloni, affinché ai pescatori vengano riconosciute tutte le spese sostenute per la cattura e lo smaltimento del granchio blu, a partire dall’attività di pesca che ha visto impiegato risorse umane e strumentali nella pesca dello stesso per il successivo trasferimento in banchina e avvio a smaltimento. È questa la richiesta contenuta nell’interpellanza presentata dal consigliere comunale del Partito Democratico Marco Fabbri, alla quale, come anticipato nell’ultima seduta di Consiglio comunale di Comacchio dal presidente Pierpaolo Carli, verrà fornita risposta scritta. "Ammontano a 100 mila euro al giorno i costi per smaltire i granchi blu catturati dai pescatori per mettere in salvo le loro produzioni: un vero e proprio salasso per le imprese di pesca che in questa maniera vengono danneggiate due volte – scrive Fabbri nel documento -. Sono di oltre il 50% le perdite registrate della produzione di vongole e cozze, ma il granchio blu mangia anche il novellame, mettendo a rischio le vendite dei prossimi anni. Le operazioni di raccoltacattura e smaltimento del granchio blu da parte delle imprese ittiche del territorio regionale, ed in particolare di quelle di Goro e Comacchio, per contenere il fenomeno della diffusione del granchio blu, hanno portato benefici diretti alla tutela della biodiversità e indiretti alla preservazione del turismo balneare sulle coste emiliano-romagnole". Il consigliere, però, riferisce che nel decreto del 23 ottobre scorso, firmato dal Ministero dell’Agricoltura, che stabilisce i criteri e le modalità di erogazione delle somme a sostegno delle aziende intervenute per contenere il granchio blu registrate, "non è compreso il riconoscimento delle cosiddette ‘spese vive’ sostenute dalle imprese del comparto pesca per la cattura e lo smaltimento del granchio blu, quali le spese per la benzina, il costo per il personale impiegato nella raccolta e altro: l’articolo 4 del decreto ammette a contributo infatti, quali costi per la cattura, solo i costi per l’acquisto di attrezzi da pesca (nasse, reti da posta e gabbie, teli di contenimento), le spese di trasporto presso gli impianti autorizzati allo smaltimento". Per questo chiede al sindaco Pierluigi Negri intende "se intende sollecitare il Governo, in tutte le sedi istituzionali opportune, per modificare il decreto del Governo Meloni, affinché ai pescatori vengano riconosciute tutte le spese sostenute".

Valerio Franzoni