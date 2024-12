Sos inquinamento, previsti sforamenti. Scattano di nuovo tre giorni di blocchi

Da oggi a lunedì 30 in vigore limitazioni alla circolazione anche per i diesel euro 5 e altre disposizioni. Polveri sottili: previsti sforamenti, a Ferrara scattano le misure emergenziali per tre giorni.

In base al bollettino di Arpae, che prevede per le prossime ore il superamento in città della soglia di legge di Pm10 nell’aria, oggi, domani e lunedì 30 dicembre (prossimo giorno di controllo Arpae) a Ferrara saranno in vigore le misure emergenziali disposte dalle normative regionali per la tutela della qualità dell’aria e stabilite dall’ordinanza del sindaco in vigore fino al 31 marzo 2025 (in allegato scaricabile a fondo pagina e su CronacaComune del 7 ottobre 2024).

I provvedimenti. Il divieto di circolazione nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30, nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’), per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1, i veicoli diesel fino a euro 5, e i ciclomotori e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 5); il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”; il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale Pair 2030.

La previsione è emessa da Arpae con proprio Bollettino (in uscita ogni lunedì, mercoledì e venerdì) sulla base di un proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria (il bollettino è consultabile alla pagina: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali).