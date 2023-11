"Sos maltempo, ora gli sfidanti diano risposte"

"Perturbazioni atmosferiche più intense della norma di stagione provocano morti, esondazioni, frane e danni gravissimi in mezza Italia, anche in Emilia-Romagna ancora alle prese con l’alluvione di maggio. Per fortuna ancora una volta pare risparmiata la provincia di Ferrara. Il territorio ferrarese, compresi il comune di Ferrara e la città, è fragile e necessita di interventi concreti e diffusi di manutenzione e salvaguardia idrogeologica e della rete di strade, ponti, scoline e fossi", così interviene Campo Democratico che ha proposto alcune azioni per prevenire o rendere meno impattanti i sempre più frequenti fenomeni stagionali estremi. "Abbiamo proposto di affidare a una unica regia, quella del Consorzio di Bonifica Pianura, la gestione di tutti i corsi d’acqua che attraversano la provincia superando la frammentazione attuale delle responsabilità tra una pletora di soggetti regionali. Abbiamo anche proposto che Regione, Provincia e comuni del ferrarese affidino al Consorzio di Bonifica una funzione di Agenzia tecnica per la manutenzione minuta del territorio. Serve un impegno forte della politica ferrarese innanzitutto nei confronti della Regione, delle associazioni agricole e dei comuni. Cosa ne pensa il Pd? Cosa ne pensano Azione Civica e i partiti e le associazioni che compongono il Tavolo dell’Alternativa? Cosa ne pensano i potenziali candidati alle prossime elezioni comunali? Non stiamo parlando di fumosi programmi elettorali o di generiche dichiarazioni in politichese, ma di azioni concrete che riguardano da vicino la vita e il lavoro di tante persone del territorio e della città. Ci vorrà tempo per realizzare le modifiche legislative e organizzative necessarie, ma se non ora, quando?".