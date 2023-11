Sos maltempo: "Zero ristori. Ormai un anno è già passato"

C’è un prima e un dopo quella data, 17 agosto 2022. Prima, una storia fatta di lavoro e passione. Si chiama Delson Cappelli, anni Sessanta, Bondeno. L’idea è sua. In via Carlo Ragazzi, con ago e filo, nascono ricami sui grembiulini e i capi da bambino tra i sorrisi di ragazze che hanno trovato un lavoro e un futuro. Poi dai grembiulini il salto ai grandi marchi della moda, capi firmati che finiscono anche sotto i riflettori a Sanremo. Ancora, borse e cappellini che fanno girare la testa alle donne. E a chi le guarda. Gli anni passano. L’amministratore delegato è Nicola Cappelli, siamo alla terza generazione, un lungo viaggio nel luccichio delle passerelle. Il dopo è quel tetto che vola, che finisce sotto la spinta delle tromba d’aria nell’area dei magazzini del comune, nei campi. "E per fortuna", sottolinea Nicola, la memoria ancora aggrappata a quei giorni, all’acqua che cade dentro, sulle macchine da 40mila euro l’una. Il danno supera i 100mila euro. "E c’è andata bene, ci sono aziende in questa zona completamente devastate". Ma di quei soldi – i ristori tanto annunciati e promessi – lui non ha visto nemmeno un euro. "Per fortuna siamo un’azienda sana – sottolinea senza nascondere un pizzico d’orgoglio –, altrimenti non ce l’avremmo fatta. Siamo riusciti ad anticipare le cifre che servivano, abbiamo retto. Imprese in situazioni economiche diverse sarebbero state costrette ad arrendersi. Capiamo che ci sono dei tempi, siamo coscienti di questo. Ma chiediamo con forza di non essere dimenticati, che ci venga risarcito almeno il 70% dei danni subiti".

Ha una convinzione. "Che la volontà da parte delle Regione ci sia – precisa –. Certo non è facile con questo clima folle, con questo ininterrotto accavallarsi di grandinate e alluvioni, eventi disastrosi dove è necessario per riuscire a rialzare la testa mettere in campo una valanga di soldi". Il Comune di Bondeno c’è, il sindaco Simone Saletti sta facendo il possibile. "Il fortunale ha divelto i tetti di altre aziende – corre con il pensiero a quelle giornate, le maniche rimboccate, la voglia di ripartire –. Alcune non avevano bonificato l’amianto che ancora fungeva da copertura. Il comune ha bonificato le strade e le campagne". Per i soldi che devono arrivare dalla Regione lo scenario è diverso. "Abbiamo inoltrato tutta la documentazione – illustra il lungo iter –. Vogliamo essere fiduciosi. Adesso comunque abbiamo assicurato ogni cosa. Siamo ripartiti con forza e passione". L’eredità di Delson.

Mario Bovenzi