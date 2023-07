Sos negozi di vicinato "Formare di più i giovani e rendere le città vivibili"

Nicola Scolamacchia, presidente provinciale di Confesercenti. La scorsa settimana avete organizzato un convengo, con relatori internazionali, sullo stato dell’arte del commercio di vicinato. Cos’è emerso?

"E’ stata un’occasione importante per un confronto a 360 gradi sul commercio e sulla grande trasformazione che da anni coinvolge quello di vicinato".

La crisi del commercio di vicinato è irreversibile?

"Più che di crisi, parlerei di trasformazione, appunto. Ma non perché mi nasconda dietro a un dito: i problemi ci sono eccome e la pandemia ha accelerato determinati percorsi. Basti pensare all’abbigliamento o ai negozi di beni durevoli: dagli elettrodomestici agli articoli per la casa. D’altra parte però stanno riprendendo vigore le piccole botteghe di alimentari. Ma, accanto alla crisi del commercio di vicinato, si registra anche più di una problematica nella grande distribuzione. Spesso i centri commerciali si sono trasformati in cattedrali nel deserto".

Dunque quali sono le iniziative da mettere in campo per invertire questo trend?

"A livello europeo, grazie al network di associazioni di categoria del quale facciamo parte, stiamo cercando di lavorare sulla Commissione affinché approvi la nostra proposta di istituire da un lato la giornata europea del commercio e dall’altra la capitale europea del commercio. Per ora abbiamo candidato Barcellona, ma nulla esclude che Ferrara possa essere in lizza prossimamente. Anzi, ci impegneremo in questo senso. Comunque, al di là delle ricorrenze e delle giornate, questo impegno è volto ad accendere un faro sulle problematiche del commercio di vicinato in Europa".

Restiamo sul territorio. La radiografia del commercio di vicinato in città (e non solo) che esito dà?

"Non c’è dubbio che i processi di cui parlavo prima si siano verificati anche nella nostra città e in Provincia. Tuttavia c’è anche il tentativo, specie da parte dei giovani, di portare avanti delle attività commerciali. Quindi c’è appeal del settore tra i ragazzi. Ma d’altra parte c’è una grande carenza di formazione. Ed è anche su questo che occorrerebbe investire per ‘coltivare’ una classe imprenditoriale. Penso ad azioni sinergiche anche coinvolgendo università e scuole. Questo lo dico anche per tentare di limitare il fenomeno della mortalità precoce delle imprese commerciali che, anche da noi, hanno una media di vita molto bassa (attorno ai cinque anni)".

Eventi e manifestazioni stanno avendo un impatto positivo sulle attività economiche?

"Per i pubblici esercizi sicuramente. Ma l’evento serale si realizza quando i negozi sono già chiusi, per cui il commercio non ne beneficia. Così come non bastano i flussi turistici, che pure sono positivi, a garantire una crescita strutturale del settore. Occorre lavorare sui residenti: evitare che i centri si spopolino di ferraresi. Dunque la direzione da intraprendere è quella di riqualificare gli spazi del centro storico, in ottica di maggiore vivibilità".

L’attività della camera di commercio Ferrara-Ravenna è iniziata. Un primo bilancio?

"E’ un po’ presto ma fino ad ora la sintonia è stata massima e il lavoro svolto è stato portato avanti con il massimo della condivisione. Le valutazioni più strutturate le faremo in autunno. Ma penso ci siano tutti i presupposti per lavorare bene".