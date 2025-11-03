Sos nel fossato del Castello. Donna si butta nell’acqua. Carabiniere-eroe la salva

Il cuore infranto. E’ salita sul muretto del Castello, la nebbia si era appena alzata, via i vestiti. E, mentre i carabinieri cercavano di convincerla a non fare pazzie, si è buttata. Un tonfo, l’acqua gelida, la vita che si risveglia. "Aiuto", ha urlato, annaspando nell’acqua. E lui, divisa d’onore, non ci ha pensato nemmeno una volta. Si è tolto il cinturone, è salito sul muretto e si è tuffato. Sotto gli occhi di medici e infermieri del 118, della collega. E’ riuscito a raggiungerla, l’ha abbracciata e portata al sicuro. L’ha salvata. Sono le 7,30 del mattino, viene scritta una storia di disperazione e coraggio. Una donna, 43 anni, che si è sentita abbandonata, un carabiniere eroe. L’abbraccio di una città, del sindaco. "Un ringraziamento al carabiniere che non ha esitato a tuffarsi nel fossato del Castello per salvare una donna. Auguro alla signora di trovare sostegno e serenità", la parole di Alan Fabbri. "Ho sentito quelle grida, chiedeva aiuto. Ero appena andata a prendere le paste per il bar, quando sono tornata ho visto davanti al castello carabinieri, l’ambulanza, i vigili del fuoco. E quelle urla disperate. Poi il carabiniere, la donna avvolta in una coperta termica", testimone del salvataggio è Maria Chiara Galassi, titolare del Retro Vino, tavolini lungo corso Martiri della Libertà. E proprio lì davanti è stato scritto il lieto fine, un uomo in divisa ha evitato che la città si svegliasse sotto la cappa di una tragedia. Si riavvolgono le lancette del destino, di nuovo 7,30 del mattino. Due carabinieri, della Stazione di Ferrara, di pattuglia in una città che si risveglia. Corso Martiri della Libertà grigio di nebbia. Piazza Savonarola, alzano la testa, vedono la donna, non credono ai loro occhi. Era in piedi sul muretto, nuda, pronunciava parole che raccontavano di una delusione d’amore. Frenano, scendono dall’auto, si avvicinano. Lei minaccia di buttarsi. Il capo equipaggio, una donna carabiniere, le parla. L’altro militare chiama la centrale per chiedere un’ambulanza. E’ un attimo. La donna si volta verso il Castello, un tonfo dell’acqua. Ed è lì che quel giovane carabiniere cambia il destino. Scavalca il muretto, si butta anche lui. La donna, la sferzata dell’acqua fredda, grida aiuto. Il carabiniere la raggiunge, l’abbraccia. I vigili del fuoco aprono il cancello e la portano al sicuro. Lei era scossa ma stava bene. Un carabiniere eroe le ha regalato una seconda chance, una seconda vita.