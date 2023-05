Sos per baristi e camerieri Una stagione al bancone

Havana Beach 41 by Ancora Lido di Spina Comacchio, per stagione estiva 2023 ricerca bariste e bariste, cameriere e camerieri, con esperienza nella preparazione e gestione banco bar servizio tavoli area ristorante. È richiesta professionalità, serietà nel lavoro. Il candidato dovrà avere spirito di iniziativa al lavoro di squadra, capacità organizzativa delle proprie mansioni, capacità di confrontarsi e relazionarsi con i clienti in termine di ordini, servizio e seguire le indicazioni della proprietà per tutte le strategie lavorative. Pulizia del proprio posto di lavoro e di tutte le aree lavorative, e seguire tutte le normative in materia di HCCP nella gestione delle materie prime. Inoltre, è richiesta una flessibilità nelle ore lavorative in funzione dei periodi lavorativi. Necessario essere alloggiati nelle vicinanze del posto di lavoro.