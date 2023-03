"Sos Po di Volano, troppi inquinanti"

"Scriviamo per segnalare l’insostenibile condizione di inquinamento delle acque del Po di Volano e la necessità non procrastinabile che tutti gli Enti preposti al controllo e tutela della qualità delle acque agiscano in sinergia per risolvere radicalmente la problematica". Un allarme che arriva da Rete giustizia climatica per rimarcare "il grave stato delle acque del Po causato da scarichi abusivi inquinanti, riconducibili a presunte irregolarità relative al depuratore della rete fognaria presso il ponte di via Caldirolo e altri scolmatori". Le precedenti segnalazioni dei cittadini, continua la nota, "sono cadute nel nulla e non sono state adottate le misure necessarie". E non sarebbe "servita neanche la maggiore visibilità data al fiume dalla riqualificazione della Darsena". Insomma, "nulla è stato fatto, il problema è rimasto irrisolto con gravi rischi per l’ambiente e la salute". Negli anni, prosegue la ’Rete’, "abbiamo osservato di tutto: schiume bianche, chiazze oleose, scarichi di reflui con colorazioni strane dal nero al rosso, conglomerati di fanghi in sospensione che poi si accumulano sul fondo liberando bolle di metano maleodoranti in superficie". Fenomeni ben osservabili "alla vista accompagnati sempre dalla percezione olfattiva di odori miasmatici". L’ennesimo episodio si è verificato "il 21 e 22 febbraio, sotto il ponte di via Bologna, dal lato di via Mulinetto, dove uno scarico immetteva acque dalla colorazione grigio biancastra con odore acre percepibile dalla strada e dalle abitazioni di prossimità, presumibilmente uno scarico fognario". Un evento sul quale "l’assessore Balboni ci ha garantito di essersi personalmente attivato. Attendiamo i risultati".