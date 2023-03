Sos tra gli ombrelloni "Non si trova personale Una stagione sul filo per tanti stabilimenti"

A far capire quanto sia drammatico il problema della mancanza di manodopera tra lettini e ombrelloni la testimonianza di Nicola Ghedini, titolare del Kursaal di Spina, presidente dei balneari della provincia di Ferrara per la Cna. Dice: "Abbiamo promosso a novembre un bando per insegnare ai giovani a lavorare in questo settore. Venti ore di lezione, veniva insegnato l’abc, la base di chi decide di fare la stagione al mare per guadagnare il suo stipendio e magari un po’ di autonomia. Il bando, gratuito, era aperto a ragazzi dai 18 ai 30 anni. Era organizzato dalla nostra associazione di categoria e dalla Regione". Fin qui tutto bene. "Ripeto era un corso gratuito d’avviamento, sapete in quanti si sono presentati? Zero, ripeto zero. Non è venuto nessuno", scandisce in un misto che risuona più di rabbia che di amarezza. "Certe figure professionali non si trovano – riprende, la voce che si alza di un tono –, non riusciamo a trovare i dipendenti. Io fortunatamente ho una squadra di ragazzi formata e che mi segue da anni, ma ci sono tanti colleghi che non trovano personale. Colleghi che in questo momento non sanno se riusciranno ad aprire lo stabilimento balneare". Altri tempi, nemmeno tanti anni fa, quando nella bacheca degli stabilimenti i ragazzi venivano ad attaccare i curriculum. "Avevamo le lavagnette piene di fogli, di nomi di persone che volevano venire da noi a lavorare. Un’altra epoca". Tanti i fattori che hanno determinato il nuovo orizzonte. Ha contribuito ad assottigliare la vena aurifera della manodopera il reddito di cittadinanza. Così la pensa Ghedini, che sintetizza: "Se io guadagno 700 euro senza muovere un dito perché devo andare a lavorare per guadagnare magari 800, 900 euro? Me ne resto a casa. Sapete cosa mi dicono i giovani che si presentano qui? Io devo guadagnare questa cifra, voi riuscite a darmi quei soldi? Follia, io devo sapere come se la cava chi viene assunto, che cosa è in grado di fare. E invece… ".

Gli stabilimenti balneari si sono trasformati, sono diventati a tutti gli effetti dei villaggi turistici. Servono bagnini di terra, personale di sala, camerieri, cuochi, lavapiatti. "Questi proprio sono introvabili, faccio questo mestiere da 23 anni, una volta c’era un mare di richieste per fare la stagione. Oggi? Zero affissioni". La stessa campana suona Giuseppe Carli, presidente dell’associazione stabilimenti balneari di Porto Garibaldi, titolare da anni del bagno Astor. "Siamo tutti in forte difficoltà – sottolinea –, noi riusciamo ad andare avanti perché siamo un’impresa di famiglia. Ma il reddito di cittadinanza ha minato questo settore. Morale: non si trova personale, è un’impresa". Gli stabilimenti, le alte temperature qui sono una benedizione, sono ormai aperti da un mese. Pasqua segnerà ufficialmente il via della stagione. Carli non nasconde l’ottimismo. "Pasqua qui l’abbiamo avuta anche nelle scorse domeniche, gli stabilimenti sono stati presi d’assalto". Una fonte di reddito per tante imprese, una fonte di guadagno per tanti giovani. "Le occasioni per lavorare ci sono, ma quei 700 euro che ti arrivano sulla tesserina hanno creato un corto circuito – l’amara considerazione –. Il reddito poteva anche andare bene ma se quei soldi te li guadagnavi, non così. Sono diventati un sussidio". E alcuni ombrelloni rischiano di restare chiusi.

Mario Bovenzi