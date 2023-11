"Sospensione dei mutui in tempi rapidi"

"La gestione dell’emergenza deve proseguire il più possibile in maniera coordinata e presidiata – afferma Massimo Bellavista, responsabile regionale di Legacoop Agroalimentare e pesca – tenendo al centro l’obiettivo principale della salvaguardia della produzione ed il ripristino della produttività a medio e lungo termine. Per questo motivo il 16 novembre, presso il Consorzio Pescatori di Goro, si sono riuniti i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, gli amministratori dei Comuni di Goro, Comacchio e Porto Tolle e i presidenti delle Cooperative e dei Consorzi delle marinerie del territorio del Delta del Po e hanno deciso di attivare un comitato tecnico Interregionale per organizzare in maniera unitaria le diverse istanze e le criticità che ormai da cinque lunghi mesi interessano in particolare questi territori". Il comitato ha identificato le prime tematiche da perseguire nel brevissimo termine: sospensione spese mutui e contributi previdenziali, cassa integrazione, piano di gestione della specie. "Le priorità che abbiamo individuato come Comitato interregionale – afferma Ruggero Villani, direttore di Confcooperative Ferrara – necessitano di azioni congiunte e di collaborazione a tutti i livelli, dalle istituzioni locali al Governo passando per la Regione, e auspichiamo che lo strumento del Comitato possa estendersi ed ampliarsi con la partecipazione di rappresentanti istituzionali della Regione e del Ministero. Per questo motivo si è deciso di convocare un’assemblea pubblica, aperta a tutti, pescatori, cittadini, istituzioni. Sarà quello il contesto in cui avanzare proposte e richieste e richiamare l’attenzione sulla situazione drammatica che queste comunità stanno vivendo". In conclusione, il vicepresidente della Camera di Commercio Paolo Govoni ha specificato come "la collaborazione istituzionale sia fondamentale per affrontare questa emergenza, che è una battaglia che deve riguardare tutto il Paese, non solo il nostro territorio".