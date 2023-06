Sospensione dell'erogazione idrica a Jolanda di Savoia e Riva del Po

Per lavori di manutenzione alla rete idrica, domani dalle 8.30 alle 17.30 sarà sospesa l’erogazione di acqua potabile in via Belvedere nel Comune di Jolanda di Savoia, e in via Convento nel Comune di Riva del Po. Si potranno comunque verificare cali di pressione anche nelle zone limitrofe. La sospensione e riattivazione del flusso idrico potranno causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve tempo. In caso di pioggia l’intervento verrà posticipato in data da destinarsi. I lavori hanno l’obiettivo di sistemare la rete idrica sempre soggetta a rotture a causa della siccità estiva che indurisce la terra e provoca così falle nelle tubazioni soggette anche alla pressione dell’acqua.

v.f.