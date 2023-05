Sospesa l’acqua in due strade

Per lavori di manutenzione alla rete idrica gestita dalla società Cadf, nella giornata di giovedì dalle 8.30 alle 17.30 verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile in via Convento nel territorio comunale di Riva del Po, e via Belvedere nel Comune di Jolanda di Savoia. Da parte della società viene specificato che potrebbero verificarsi cali di pressione anche nelle vie e nelle località limitrofe. La sospensione e la riattivazione del flusso idrico potranno causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti, che si esaurirà in breve tempo. In caso di maltempo, conclude la nota emessa da Cadf, l’intervento verrà posticipato in data da destinarsi.