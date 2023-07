"Sospeso lo stato di agitazione"

L’Anaao Assomed, si legge da una nota, "sospende lo stato di agitazione proclamato il 13 giugno a seguito dell’impegno preso tra le parti di affrontare, entro luglio, le seguenti problematiche: la stesura del “Programma assunzioni 2023” che dovrà tener conto anche delle indicazioni della regione Emilia Romagna. L’applicazione delle delibere aziendali riguardanti la disciplina sull’ orario di lavoro, sullo straordinario e sulla fruizione delle ferie. Un regolamentolinee guida sulle modalità di risposte alle nostre istanze. Se non troveremo un accordo – chiude la nota –, l’Anaao non revocherà lo stato di agitazione e il prefetto Argentieri (nella foto) riconvocherà le parti per la conclusione del tentativo di conciliazione".