Sosta, da luglio si cambia. Diamanti e Rampari, aumentano le tariffe

A partire dal primo luglio saranno attivi gli adeguamenti tariffari relativi alla sosta in città. A comunicarlo Ferrara Tua, che fa anche sapere che per la sosta su strada non sono previsti aumenti tariffari. La modifica riguarda il calcolo del frazionamento: la prima ora avrà un frazionamento minimo di 60 minuti, mentre dalla seconda ora in poi il frazionamento sarà proporzionale in relazione al tempo di sosta. La sosta rimarrà gratuita nei giorni festivi. Il parcheggio di Rampari San Paolo cambierà la sua tariffa, passando da gialla a rossa. A seguito degli interventi di riqualificazione della via e del contesto limitrofo con e della conseguente rimodulazione dei posti auto, non saranno più previsti abbonamenti per questa area.

La novità più rilevante è l’allineamento tariffario tra il Parcheggio Centro Storico e il Parcheggio Diamanti. A partire dal 1° luglio, entrambi avranno le stesse tariffe. Sono state rimodulate le tariffe dei parcheggi in struttura. Per gli abbonamenti annuali relativi ai parcheggi in struttura e alle autorimesse, è prevista la gratuità di un mese. Una piccola rivoluzione delle tariffe già a partire dal primo luglio.