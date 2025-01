Sostegni per il pagamento dei rifiuti

Il Comune ha scelto di far sentire nuovamente la propria vicinanza alle piccole attività di vicinato frazionali, alle associazioni e alle organizzazioni operanti sul territorio, approvando sostegni nel pagamento della Tariffa rifiuti (Tarip) per 51 mila euro complessivi. Le risorse, coperte dal bilancio dell’Ente, hanno assunto la forma di contributo indiretto: in altre parole, i fondi sono andati a coprire totalmente o parzialmente le fatture emesse da Clara nel 2024 per le realtà beneficiarie delle agevolazioni.

"Si tratta di una misura che l’Amministrazione porta avanti con convinzione da molti anni – commenta il sindaco, Simone Saletti –: un sostegno allo sviluppo del territorio per il rilancio dell’economia locale e per la tutela dell’interesse pubblico. Le piccole attività di vicinato, le comunità terapeutiche, le Onlus e le associazioni locali rivestono nel nostro territorio, specie nelle parti rurali, un ruolo di primo piano nella vita quotidiana e nelle abitudini di molti cittadini".