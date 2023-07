Sostegno a punti a Argenta per le famiglie bisognose: solidarietà senza vacanze

Il bisogno non va in vacanza, ad Argenta scatta l’era del sostegno a punti per le famiglie. "SolidArgenta", l’Emporio solidale di Argenta, diventa il centro principale per il sostegno alle famiglie bisognose di assistenza nel Comune. Una decisione dell’amministrazione Baldini, che da luglio concentra dentro l’emporio la maggior parte delle misure del sociale per l’assistenza diretta ai cittadini. Prima il sostegno era diversificato con diverse politiche: le borse spesa consegnate presso la stazione di Argenta, una, due o quattro volte al mese a seconda del bisogno, e i pacchi consegnati a domicilio. Da adesso il servizio è omogeneo per tutte le famiglie, con l’approccio dell’emporio. Un approccio totalmente differente dagli altri: l’Emporio è pensato come un supermercato, dove chi ne ha diritto può recarsi per prendere i beni di cui ha realmente bisogno, secondo la propria valutazione. Un approccio più dignitoso, che al contempo elimina gli eventuali sprechi di una consegna a modello "pacco", con dentro dei beni selezionati da altri. Il progetto è nato nel 2020 grazie alla co-progettazione tra il Comune e CSV Terre Estensi, una struttura che solo nel 2022 ha accolto 99 nuclei familiari, distribuendo 1.087 carrelli per un valore stimato di 86.512 euro. L’obiettivo è raggiungere l’intero target delle famiglie fragili e vulnerabili del Comune, non soltanto quelle che si sono impoverite in conseguenza delle recenti crisi, ma anche di quelle in condizione cronica di povertà materiale e sociale.

Franco Vanini