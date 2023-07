"Sostegno a Tajani come coordinatore di Forza Italia"

Forza Italia riparte da Antonio Tajani nel solco degli insegnamenti del fondatore Silvio Berlusconi. A comunicarlo sono gli stessi azzurri: "Come delegati dell’Emilia Romagna al Consiglio nazionale di Forza Italia abbiamo portato a Roma il pieno appoggio ad Antonio Tajani per eleggerlo coordinatore nazionale del partito, quale cofondatore ed erede del fondatore e compianto presidente Silvio Berlusconi, per continuare la sua opera sulla strada sicura dei suoi insegnamenti e delle sue intuizioni politiche, che costituiscono un grande progetto per il futuro del nostro Paese". Lo sostengono Rosaria Tassinari (coordinatrice regionale), Valentina Castaldini, Giuseppe Bettini, Fabrizio Dore, Piergiulio Giacobazzi, Fabrizio Toselli, Paola Pizzelli, Angelo Scavone e Gianluca Nicolini. Per l’occasione i delegati emiliano romagnoli ribadiscono convinti e uniti: "Forza Italia ha un ruolo insostituibile nella politica italiana".