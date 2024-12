Sostegno ai caregiver, fondi a dieci progetti: "Associazioni in campo"

Dall’aiuto ai familiari di persone affette da malattie neurodegenerative quali Alzheimer e Parkinson al sostegno di chi si prende cura dei giovani con disabilità. E ancora: attenzione a chi si occupa di adolescenti con disturbi del comportamento alimentare e progetti che mirano a creare benessere nei caregiver attraverso momenti tutti per loro, finalizzati al sollievo del carico assistenziale. Sono 10 i progetti sociosanitari incentrati sul benessere psicofisico dei caregiver finanziati con uno stanziamento di 100mila euro, ripartito tramite procedura pubblica dall’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.

"Grazie a queste risorse – dice l’assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, promotrice della procedura – salgono a 25 i progetti finanziati dal 2022, per una somma complessiva di quasi 300mila euro, con la metodologia trasparente dell’avviso pubblico dedicato ai caregiver, che si conferma anche questa volta un modo efficace per dare le risposte più adeguate possibili rispetto alle necessità espresse dai cittadini più fragili. Ringrazio tutte le associazioni che hanno scelto di candidarsi al bando, dimostrando idee chiare e concretezza attraverso proposte di elevata qualità in grado di dare sollievo a tantissimi caregiver che ogni giorno si occupano di assistere un proprio familiare in maniera totalizzante. Da quando abbiamo scelto di emanare avvisi specifici destinati al loro benessere, con soddisfazione abbiamo raggiunto direttamente ed indirettamente circa 1000 beneficiari. Tutto questo grazie alla preziosissima attività degli enti del terzo settore attivi sul territorio".

Le risorse sono state assegnate dopo una valutazione delle candidature da parte di apposita commissione. "In questo modo – conclude Coletti – proseguiamo negli scopi di valorizzare le iniziative per merito e di costruire una coesione sociale sempre più diffusa, grazie ad un ampio coinvolgimento del mondo associativo ferrarese". Queste le associazioni aggiudicatarie delle risorse e i titoli delle progettualità elaborate: Cidas - “Le frequenze del benessere” (15mila euro); Associazione Kairos - “Prendiamoci cura di chi cura” (15mila euro); Associazione Parkinsoniani & Caregiver - “Petali di Tulipà 2” (9.860 euro); Le Passeggiate di Agata - “Ascoltare i genitori caregiver di bambini e ragazzi con disabilità: la mappa dei bisogni e le risorse del territorio” (13.500 euro); Associazione Malattia Alzheimer (Ama) - “Progetto multidisciplinare per caregiver di pazienti affetti da Malattia di Alzheimer” (12.025 euro); Gruppo Estense Parkinson - “Viaggiare insieme vivendo esperienze” (5mila euro); Associazione Lo Specchio - “Ricomincio da... me” (10mila euro); Associazione I Frutti dell’Albero - “Progetto Sollievo E...state sereni” (6mila euro); Anffas - “Spazi di ricarica” (10.500 euro); Aias - “Un presidio per il sollievo del Caregiver” (3.115 euro).