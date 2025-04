Sostegno alla disabilità: "Trasporto per alunni e rimborsi di 7 euro"

Un rimborso fino ad un massimo di 7 euro per ogni giorno di frequenza degli alunni con disabilità, iscritti alle scuola dell’infanzia oppure alla scuola primaria e secondaria di primo grado nell’anno di riferimento 2023-2024. Sono aperti fino al 30 giugno prossimo i termini per accedere all’avviso pubblico promosso dall’assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, con una dotazione finanziaria di quasi 90mila euro, finalizzato a garantire un aiuto ai nuclei familiari che hanno provveduto a sostenere in autonomia la mobilità scolastica dei propri figli con disabilità. "Si tratta di un supporto concreto – dice l’assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti – per tutte le famiglie che sono dovute ricorrere a mezzi propri, senza beneficiare del trasporto pubblico, per soddisfare a pieno le necessità dei più fragili. Questa iniziativa si aggiunge alle altre azioni realizzate con lo scopo di favorire l’inclusione sociale, con politiche volte a garantire a tutte le persone il diritto allo studio e il pieno accesso al sistema dei servizi. L’attività conferma anche l’attenzione che l’amministrazione rivolge alle fasce della popolazione più svantaggiate, declinata anche con le linee di mandato sindacali che promuovono a tutto tondo il sostegno alle famiglie".

Possono accedere alla misura le famiglie residenti sul territorio, con uno o più minori con disabilità in età scolare fino alle scuole medie. Il sostegno può essere concesso anche a chi frequenta un istituto con sede fuori dal territorio comunale. L’esito delle domande è subordinato alla necessità degli alunni di dover ricorrere al trasporto individuale in quanto i mezzi collettivi siano ritenuti non conformi al soddisfacimento delle loro necessità specifiche in termini di orario, percorso di viaggio, supporto all’accompagnamento. La documentazione è scaricabile al link: https://www.comune.ferrara.it/it/b/15001/avviso-pubblico-contributi-trasporto-scolastico-di-alunni-con-disabili-2. Le istanze devono pervenire entro e non oltre il 30 giugno, tramite email a sportellosocialeui@comune.fe.it oppure consegnando la documentazione direttamente allo Sportello Sociale Unico Integrato di corso Giovecca, 203 (previo appuntamento da concordare telefonicamente al 349 3142452).

re. fe.