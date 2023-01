Sostegno scolastico, 29 i minori assistiti

BONDENO

Una conferma che consolida l’impegno per il sostegno scolastico degli alunni in difficoltà. Con una determina, l’amministrazione comunale ha inserito nel nuovo bilancio 127 mila euro, per l’assistenza integrativa comunale agli alunni diversamente abili. E’ questa la cifra per coprire le ore degli educatori nei prossimi mesi dell’anno, da gennaio a giugno, ovvero fino al termine delle attività scolastiche. "Assistiamo con l’educatore 29 minori – spiega l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri - . Essendo ad inizio anno, la determina impegna la cifra nel nuovo bilancio. Confermiamo così l’impegno che ci siamo presi – sottolinea -. Negli anni non è mai mancato il sostegno dell’amministrazione, abbiamo investito sempre più risorse". C’è una considerazione che unisce tutti i comuni, che deliberano e mettono direttamente dal proprio bilancio, servizi e ore aggiuntive, indispensabili, che il sostegno statale da solo non è in grado di garantire. Cifre corpose che non ricevono contributi da Stato e Regioni. I ragazzi che hanno necessità sono sempre di più. Una scelta in autonomia. A Bondeno il servizio è esternalizzato e gli educatori sono della Cooperativa Open Group. Vengono seguiti 29 minori: 4 alla scuola materna statale, 9 alla primaria di Bondeno e 1 alla primaria di Scortichino, 7 negli istituti superiori, 1 alla materna di Scortichino. "Cerchiamo di sostenere i ragazzi con bisogni speciali anche durante il periodo estivo ai centri estivi – aggiunge la Poltronieri - , garantiamo poi gli educatori anche negli istituti superiori fuori dal territorio per i ragazzi di Bondeno". Tutto questo è inserito in un percorso di vita che viene periodicamente confrontato con la neuropsichiatria, i servizi sociali, le famiglie. "Ad inizio anno facciamo in incontro con le dirigenze scolastiche e gli specialisti che seguono gli alunni – spiega l’assessore -. Non siamo noi a definire di quante ore di educatore hanno bisogno gli alunni, seguiamo, compatibilmente alle nostre risorse, le richieste delle scuole". Gli educatori della cooperativa, vanno ad aggiungersi alle ore coperte dagli insegnanti di sostegno statali. Arrivano là dove i casi sono più difficili, per accompagnare i ragazzi.

Claudia Fortini