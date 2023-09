Sostenibilità a Ferrara: i laboratori del Centro Idea per educare alla sostenibilità

L’importanza della sostenibilità attraverso attività rivolte alle scuole del territorio di ogni ordine e grado. Nella residenza municipale è stata presentata l’offerta formativa del Centro Idea del Comune di Ferrara ‘Educare alla sostenibilità 202324’.

All’incontro gli assessori Dorota Kusiak e Alessandro Balboni e la coordinatrice del Centro Idea Elisabetta Martinelli. "Si tratta di un’offerta formativa – ha sottolineato Balboni – che cresce ogni anno, con nuove attività e coinvolgendo associazioni a livello locale interessate ad educare i giovani sulla sostenibilità ambientale, il rispetto per la natura. Nello scorso anno 36 laboratori e proposte didattiche, coinvolgendo 285 classi per oltre 6.500 ragazzi: un record rispetto gli anni precedenti. Questa offerta è in stretta collaborazione con Air-Break e la mostra sulla qualità dell’acqua a Ferrara, insieme al Museo di Storia Naturale, un elemento chiave della strategia Atuss". Le collaborazioni con Fiab, Plant for the planet Italia, Plastic Free, gruppo micologico di Bondeno, raggruppamento guardie ecologiche volontarie, associazione terre Matildee, Fipsas, Legambiente Ferrara, ‘De Humanitate Sanctae Annae Odv. Anche quest’anno ci saranno programmi educativi di Arpae Ferrara e del Consorzio di Bonifica di Ferrara. "Non possiamo che essere soddisfatti – aggiunge l’assessore Dorota Kusiak – dell’incremento dell’adesione da parte delle scuole a queste iniziative, segno tangibile dell’aumento della sensibilità del nostro territorio nei confronti delle tematiche legate alla sostenibilità. Alcune di queste iniziative si sviluppano nel corso di più anni, offrendo così ai ragazzi l’opportunità di completare un percorso educativo nel corso della loro carriera scolastica. La trasmissione dei valori legati alla sensibilità ambientale non è un compito facile, ma quando utilizziamo strumenti adeguati, come i laboratori e l’apprendimento ludico, si favorisce la facilità di assimilare. Un processo che aiuta non solo i giovani, ma anche gli adulti, nell’assumersi la responsabilità di preservare l’ambiente e il nostro territorio". Nell’offerta formativa anche lezioni della polizia municipale su educazione stradale e legalità.

Mario Tosatti