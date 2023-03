Sostenibilità ambientale, lavori sulla rete Enel rinnova gli impianti con cavi sotterranei

Enel rinnova gli impianti a Portomaggiore nel segno della sostenibilità ambientale. Oggi l’azienda darà corso ai lavori di adeguamento nel centro: i tecnici dell’azienda procederanno all’ammodernamento della rete in media tensione con l’inserimento di cavi sotterranei che permetteranno la rimozione dei conduttori aerei a ridosso del centro. In tal modo sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio riducendo l’impatto ambientale. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero dalle 8.30 alle 16. Di seguito le vie interessate ai lavori: via Ferrara, via Motta Vegrazzi, via Fermi, via Industria, via Parolia, via Galilei, via Da Vinci, via Parco.