Sostenibilità e futuro delle Pmi. Il convegno nella sede di Bper

Si è tenuta ieri, presso la sede di Bper Banca in Corso Giovecca 65, una tappa del roadshow “Sostenibilità: presente e futuro delle Pmi italiane, tra rischi e opportunità”, promossa da Bper in collaborazione con l’Università Cattolica di Piacenza e Confindustria Emilia. L’evento, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di numerosi rappresentanti di piccole e medie imprese locali, ha puntato a sensibilizzare le aziende sulle tematiche ESG, in particolare sugli aspetti di rendicontazione di sostenibilità. Ad aprire i lavori è stata la responsabile della direzione territoriale Emilia Est-Romagna di Bper Banca Cecilia Bavera, che ha affermato: "Bper ha messo al centro dei propri obiettivi l’attenzione alle logiche ESG aderendo ai Principles for Responsible Banking e alla Net zero banking Alliance. Nel percorso di sensibilizzazione alla sostenibilità crediamo che le imprese possano agire come catalizzatori e promotori di innovazione mediante il sostegno finanziario e la consulenza dedicata del nostro istituto". Hanno in seguito preso parte al dibattito Giovanna Zacchi, responsabile Servizio ESG Strategy di Bper, Adelaide Mondo, responsabile Ufficio Corporate Lending e Solutions, Andrea Pizzardi, presidente Piccola Industria di Confindustria Emilia, Filippo Forni, responsabile Ricerca Innovazione e Sostenibilità di Confindustria Emilia.