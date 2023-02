Sostenibilità e impatto sociale Un riconoscimento per Rizzieri

"Un’azienda che non guarda solo al profitto, ma integra un progetto sociale, che si traduce in un impatto positivo sulla comunità, sul territorio, sull’ambiente". È il cuore della certificazione da poco ottenuta (per la prima volta in Italia nel settore) di Società Benefit che premia la celebre macelleria-ristorante Rizzieri di via Comacchio 331. A comunicarlo è il titolare, Lorenzo Rizzieri a cui vanno le congratulazioni del sindaco Alan Fabbri. "Un risultato del territorio – dice – che ancora una volta vince sulla qualità e si distingue a livello nazionale e che premia un lavoro importante di un’impresa di oltre 50 anni di storia, che ha creduto nelle frazioni, che dà lavoro e che fa eccellenza, come confermano anche le più importanti riviste di settore". Una di queste, Reporter Gourmet, a febbraio 2021 scriveva: "La sua carne è nelle carte dei migliori ristoranti italiani, dalle Calandre al Glam di Venezia". La certificazione Sb nasce nel 2016, Rizzieri – sottolinea – è la prima del settore a poterla esibire a livello nazionale, e attesta che l’azienda "opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti associazioni, e altri portatori di interesse".

Il progetto Rizzieri è stato premiato negli otto punti di cui si compone, che riguardano inclusione sociale (con opportunità di lavoro e formazione alle persone che ne hanno maggiore bisogno), crescita professionale per i dipendenti, sviluppo del territorio (coinvolgendo diverse piccole realtà artigiane), rispetto del prodotto (anche con uno specifico marchio ‘selezione Rizzieri’ presenti nei ristoranti che lo utilizzano), rispetto della filiera e degli allevatori (nomi registrati e depositati nella sequenza di lavorazioni, con esami nutrizionali delle carni), sostenibilità ambientale (sostenendo progetti di miglioramento ambientale e benessere animale), utilità sociale (grazie alla collaborazione con operatori e associazioni locali a favore delle persone meno agiate), utilizzo delle fonti rinnovabili.