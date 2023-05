Sostenibilità, primo premio al dottorando Unife Bisciotti

A vincere quest’anno il Premio Sostenibilità di Piarc, l’Associazione mondiale della strada (Permanent international association of road congresses) è Andrea Bisciotti, dottorando del Dipartimento di fisica e scienze della terra dell’università di Ferrara, che ha partecipato al concorso nazionale ’Le strade del futuro’.

La premiazione si è svolta il 24 maggio a Roma durante il XXIX Convegno Nazionale Piarc Italia e ha visto la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Onorevole Matteo Salvini e del Ministro dell’Interno Onorevole Matteo Piantedosi. Presenti anche l’Amministratore Delegato di Anas SpA (Gruppo Fs) Aldo Isi, il Presidente di Piarc Italia e di Anas Edoardo Valente, il Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici Massimo Sessa, il capo dipartimento per le opere pubbliche Calogero Mauceri, il Capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza Lamberto Giannini e il capo del dipartimento per la mobilità sostenibile, Maria Teresa Di Matteo. Il progetto presentato da Bisciotti si intitola ’Impianti mobili di separazione automatizzata con camere iper-spettrali per il recupero in cantiere di aggregati riciclati dalla demolizione di infrastrutture e opere stradali’ ed è parte del progetto di ricerca che sta svolgendo all’interno del corso di dottorato in Earth and Marine Sciences, con supervisor il professor Giuseppe Cruciani.

A premiarlo, una commissione nominata dal consiglio direttivo del comitato nazionale italiano di PIARC presieduta dal professor Vittorio Nicolosi dell’Università di Tor Vergata, Roma, insieme ad un gruppo di esperti nel settore delle infrastrutture stradali: A. De Pascalis (Sina SpA), A. Palliotto (Università di Firenze), S. Caterino (Sma road safety Srl), E. Borghi (Site spa), E. Cesolini (Aisico srl), E. Giletta (Giletta SpA), F. Daniele (Regione Lombardia) A. Elena (Astral).

"Al progetto che illustra l’analisi e il recupero dei materiali da demolizione, la Commissione ha riconosciuto una valenza importante per il futuro dal punto di vista ambientale e sociale, in quanto nei prossimi anni molte opere pubbliche e private dovranno essere ricostruite e questo sistema può aiutare ad accelerare le fasi di separazione e riutilizzo dei materiali, rendendo il processo di recupero economicamente ed operativamente sostenibile e quindi attuabile su larga scala", fa sapere PIARC.

Il testo dell’elaborato presentato da Andrea Bisciotti verrà pubblicato nella collana "Le Strade del Futuro" della casa editrice DEI e sarà presentato al padiglione Italia durante il XXVII PIARC World Road Congress a Praga il prossimo ottobre.