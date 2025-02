"Sosterremo ancora Saletti ma vogliamo contare di più"

"La politica ha bisogno di serietà e di concretezza. Fratelli d’Italia sosterà il sindaco Simone Saletti alle prossime elezioni amministrative. Lo ringraziamo per essersi preso questa responsabilità. Ma deve capire che Fratelli d’Italia si propone di svolgere un ruolo molto più da protagonista nella prossima legislatura, perché chi ci vota lo chiede. Oggi abbiamo la responsabilità di essere il partito che traina la coalizione". Scende nel concreto il senatore Alberto Balboni, protagonista ieri mattina, in un centro polifunzionale Dillingen gremito di persone, del congresso comunale di Fratelli d’Italia. Un congresso partecipato come mai si era visto prima, che ha ascoltato la voce dei partiti anche d’opposizione, delle associazioni di categoria e del volontariato e che al termine, tra scrosci di applaudi degli iscritti, ha eletto all’unanimità Luca Pancaldi come coordinatore comunale e il nuovo Coordinamento.

E’ la squadra pronta a scendere in campo alle prossime elezioni e che è già operativa. Sono Riccardo Fabbri, Daniela Guandalini, Vanessa Grossi, Dario Celeghini, Michele Sartini e Stefano Grechi. Grechi, attuale consigliere comunale, è stato annunciato come ‘nuovo iscritto’, dallo stesso senatore Balboni, che gli ha dato il benvenuto sottolineando che "sarà un elemento di rafforzamento di Fratelli d’Italia sia nell’amministrazione che sul territorio".

Da Luca Pancaldi l’entusiasmo per il nuovo coordinamento: "E’ un gruppo eterogeneo – ha detto – che mi dà fiducia, con persone giovani, molte alle loro prima esperienza politica, vicine al territorio". Dal vice presidente della Provincia Alessandro Guaraldi, coordinatore di Cento, forte della partecipazione traboccante all’ultimo congresso della città del Guercino, la voce della nuova generazione di Fratelli d’Italia. "Questo è un inizio – ha detto Luca Pancaldi –. Dobbiamo creare ponti verso le prossime elezioni, coinvolgendo tutti quelli che hanno competenze, ascoltando la voce della gente che vive e abita questo territorio. E’ un impegno preciso che io e il nuovo coordinamento ci prendiamo, dove il confronto sarà la stella polare di questa destra che dal 1999 governa Bondeno. Affronteremo la sfida del futuro con energia ed entusiasmo. Dobbiamo recuperare la partecipazione e vincere l’immobilismo". Ha aperto il congresso il sindaco Simone Saletti. Sono intervenuti i rappresentanti di Cna, Ascom, Confagricoltura, Uil. Dei partiti e delle liste civiche: Bondeno in testa, E... Avanti, Fratelli d’Italia, Lega e Pd. Per il volontariato Pro Loco, Polisportiva Chi gioca alzi la mano, Ado, Plastic free e l’associazione culturale Essalam.

