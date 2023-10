Sostituzione delle tegole e pulizia dei tetti nei cimiteri comunali

COPPARO

Dopo Saletta, iniziati i lavori anche ai cimiteri di Gradizza e di Fossalta. Sono previsti rispettivamente degli interventi sulla copertura con pulizia del manto e sostituzione delle tegole, impermeabilizzazione con prodotto apposito e opere di lattoneria a completamento del coperto e degli interventi di sistemazione nel muro di facciata e velette di intersezione tra i loculi. Questi cantieri si inseriscono in un programma di messa in sicurezza dei cimiteri comunali, a cura di Patrimonio, in cui il Comune di Copparo ha investito circa 415mila euro del risultato di amministrazione 2022. Fra le opere prioritarie e urgenti l’ala Ovest del cimitero di Copparo per 185.500 euro, il lotto 5 del cimitero di Ambrogio per 90mila euro, il lotto 4, la zona di ampliamento e la chiesa del cimitero di Coccanile per 78mila euro, l’area d’ingresso e la chiesa del cimitero di Sabbioncello San Vittore per 8.500 euro.

A Saletta, recentemente è stato realizzato un intervento che ha previsto la rimozione del manto di copertura in amianto e la successiva installazione di una nuova copertura in lastre metalliche. L’opera, per un importo di oltre 31mila euro, ha contemplato inoltre la verifica e la riparazione delle coperture in fibrocemento dei loculi nella zona di ampliamento del camposanto e le riprese di strutture in cemento armato. L’obiettivo delle opere che sono in fase di realizzazione presso i camposanti del territorio comunale è quello di aumentare il livello di sicurezza, laddove se ne è riscontrata la necessità.