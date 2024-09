Sottini-Ntenda, il ds Casella sistema la difesa. E oggi attesa per l’attacco

Una tessera alla volta, il direttore sportivo Casella sta completando un puzzle che richiede pazienza e competenze fuori dal comune. Certo, la Spal si è ridotta a dover effettuare tante operazioni negli ultimi giorni di trattative, ma il mercato di serie C è questo e per far quadrare i conti bisogna attendere il momento propizio. Ieri sono stati messi a segno due colpi in entrata e uno in uscita (Daniel Dumbravanu alla Lucchese). Già, perché anche le cessioni sono da annoverare tra le operazioni di successo. Soprattutto per un club che doveva sfoltire in maniera così netta la rosa della squadra. Dopo il terzino destro Luca Calapai, l’ex dirigente della Pro Vercelli ha blindato ulteriormente la difesa ingaggiando un centrale mancino e un terzino sinistro. Al centro della retroguardia la Spal ha puntato sui centimetri e i piedi educati di Edoardo Sottini, acquisito a titolo definitivo dal Cittadella. Il club biancazzurro è talmente convinto delle qualità del difensore bresciano da avergli fatto sottoscrivere un contratto triennale. Sottini ha appena compiuto 22 anni, ma ha già collezionato quasi 50 gettoni in serie C e una decina in cadetteria. Il nuovo terzino sinistro della Spal è invece Jean-Claude Junior Ntenda (in alto), ingaggiato in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dalla Juventus. Originario di Champigny-sur-Mar, vicino Parigi, il laterale mancino classe 2002 è cresciuto nel settore giovanile del Nantes come attaccante e successivamente ha arretrato il proprio raggio d’azione. È un terzino molto abile nella fase di spinta, che dopo aver trascorso quattro anni nella società bianconera si è trasferito in prestito al Sion, nella seconda serie della Svizzera. Dovesse partire Alessandro Tripaldelli (accostato con decisione al Bari, dopo il corteggiamento della Juve Stabia), la Spal potrebbe comunque ingaggiare un altro terzino sinistro. Per esempio Daniele Mignanelli, in partenza da Castellammare di Stabia. Ma non è tutto, perché il direttore sportivo Casella continua a lavorare per il prolungamento di contratto e successiva cessione in prestito di Andrea La Mantia al Catanzaro. Non è finita, perché eventualmente serve un altro attaccante centrale e almeno uno sul lato destro del tridente. Una pista tanto affascinante quanto rischiosa porta al marocchino Soufiane Bidaoui, svincolato dopo un’esperienza negativa al Frosinone, dove la scorsa stagione non ha mai giocato. Se sta bene ed è motivato, l’ex attaccante esterno dell’Ascoli in serie C può fare la differenza. Così come Omar El Kaddouri, pure lui svincolato e probabile rinforzo della Spal la prossima settimana. Tanta carne al fuoco: stanotte – per fortuna – sarà tutto finito.

Stefano Manfredini