’Sotto il muro dei 100 kg’. Terre del Reno premiato per la raccolta dei rifiuti

Il Comune di Terre del Reno è stato premiato sabato nell’ambito dell’undicesima edizione del convegno “Sotto il Muro dei 100 kg”, che si è svolto presso la Sala del Consiglio di Casalecchio di Reno. L’evento, promosso dall’Associazione Rifiuti Zero Emilia-Romagna, riunisce ogni anno i Comuni più virtuosi nella gestione dei rifiuti, valorizzando in particolare quelli che riescono a mantenere la produzione di rifiuti indifferenziati sotto la soglia dei 150 kg pro capite annui. A rappresentare l’amministrazione comunale è stato l’assessore all’ambiente Gianfranco Guizzardi, che ha ritirato il riconoscimento a nome di tutta la comunità di Terre del Reno.

"Siamo molto soddisfatti per questo premio – ha dichiarato l’assessore Guizzardi – perché conferma l’efficacia del lavoro svolto sul territorio per ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati. Anche quest’anno, come nel precedente, abbiamo mantenuto il dato sotto i 150 kg pro capite, un risultato che testimonia l’impegno dell’amministrazione, dei servizi ambientali e soprattutto dei cittadini, che ogni giorno si dimostrano attenti e responsabili. Questo riconoscimento non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire sulla strada della sostenibilità e dell’innovazione ambientale".

L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione dimostrata e continuerà a investire in politiche ambientali efficaci e in progetti di sensibilizzazione e informazione, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le performance nella raccolta differenziata e nella riduzione dei rifiuti.