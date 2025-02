Sotto inchiesta a 83 anni. Litigano per il parcheggio, anziana perseguita il vicino

Tutto nasce da una macchina parcheggiata male. Uno screzio banale, come molti ne accadono quando si vive in un condominio. Stavolta, però, quella questione nata dall’utilizzo del posteggio comune si è trasformata in qualcosa di più grosso, con insulti, l’auto danneggiata e risvegli bruschi nel cuore della notte. Una situazione insostenibile, finita ben presto al centro di un procedimento penale per atti persecutori. Sotto la lente degli inquirenti una serie di condotte che avrebbero reso un inferno la vita di un residente della palazzina. A metterle in atto, secondo la ricostruzione della procura, sarebbe stata un’anziana abitante del condominio. La donna, 83 anni, è ora indagata per stalking. La vicenda, iniziata nel settembre del 2022 e proseguita a lungo, è giunta di recente a un punto di svolta. La procura ha infatti chiuso le indagini e a breve potrebbe chiederne il rinvio a giudizio, facendo così approdare il caso in un’aula di tribunale.

Per capire come quel semplice bisticcio tra vicini sia finito all’attenzione degli inquirenti bisogna fare un passo indietro fino alla fine dell’estate di tre anni fa. Tutto comincia in un condominio della città. A infastidire l’anziana indagata è quello che, a suo dire, sarebbe stato un utilizzo scorretto del parcheggio condominiale. Comportamento di cui accusava l’attuale persona offesa, un residente della palazzina. Il livello dello ‘scontro’ tra i due si è rapidamente alzato, fino ad arrivare ai massimi livelli l’estate scorsa. La pensionata – sempre stando all’impianto accusatorio – avrebbe iniziato a insultarlo pesantemente, per poi passare all’azione colpendo con una scopa l’automobile al centro della contesa, rigandola (episodio accaduto il 19 luglio del 2024). Ma quello era solo l’inizio. Nel corso dei mesi, l’anziana 83enne avrebbe infastidito il vicino in diversi modi. Tra i più ‘pesanti’ e finiti al centro delle contestazioni della procura, ci sarebbero ripetuti tentativi di svegliarlo nel cuore della notte (sempre verso le 3 del mattino), colpendo i muri dell’abitazione con un oggetto contundente per alcuni minuti, sbattendo con forza le ante degli armadi e facendo rumore con le tapparelle. Il tutto con cadenza costante, fino a tre quattro volte alla settimana. Una ‘tortura’ che avrebbe costretto la persona offesa a trascorrere la notte altrove per poter riposare tranquillamente. A corredo di questo, stando a quanto denunciato, l’83enne avrebbe più volte aggredito verbalmente il vicino, augurandogli la morte e causandogli con tali atteggiamenti una situazione di pesante disagio e sofferenza psicologica. Esasperato da quando stava succedendo, l’uomo non è più riuscito a resistere e ha sporto denuncia.

Gli inquirenti hanno così avviato le indagini e ricostruito i dettagli della vicenda. Ora, a inchiesta conclusa, si attendono i prossimi passi, verosimilmente la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura.