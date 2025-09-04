Sotto la Luna per solidarietà

Domani sera, dalle 21.30, con la luna piena ad illuminare la strada, si svolgerà una camminata dal sapore di benessere e solidarietà. Il ritrovo è in piazza Municipale alle 20.30 e in seguito si percorreranno 5 chilometri tra le suggestive vie del centro storico. Un evento a scopo benefico dove il ricavato verrà devoluto all’associazione Giulia, che assieme a Fashion Eventi, ha partecipato all’organizzazione della serata.

Alla conferenza per la presentazione della serata, è intervenuta anche l’assessore Cristina Coletti: "Quest’anno rappresenta l’ottava edizione dell’iniziativa, che si terrà per la prima volta a settembre. Credo fermamente che sia necessario promuovere queste iniziative, per coniugare la volontà dei cittadini, con il grande impegno che l’associazione Giulia ripone ogni giorno a servizio dei bambini e delle loro famiglie".

"La cifra simbolica di 13 euro che noi chiediamo per aderire a questa serata, sarà interamente donata in beneficienza alla nostra fondazione – interviene Franca Navarra, volontaria dell’associazione Giulia – inoltre, chi parteciperà avrà in dotazione una t-shirt e un braccialetto luminoso. Alla fine della serata, dopo aver percorso via Ercole I d’Este, la Casa del Boia, il parco Urbano, un tratto di mura e il centro città, ci sarà un’ultima sosta da Zagulì, in via Boccacanale di Santo Stefano, per fermarsi e assaggiare un dolcetto artigianale offerto dalla pasticceria stessa".

Per garantirsi la maglietta della manifestazione è consigliabile prenotare con anticipo. Chi si iscriverà la sera stessa potrà comunque partecipare, ma non sarà garantita la t-shirt.

Emily Mirelli