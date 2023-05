Sottopasso in via Bologna, notte di collaudi. Stop al traffico

Sarà un collaudo in notturna quello realizzato – con i tecnici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti – tra oggi e domani sul nuovo sottopasso di via Bologna, parte del maxiprogetto di interramento ferroviario realizzato da Ferrovie Emilia-Romagna. Nell’occasione la via sarà chiusa al traffico, tra le 22 di oggi e le 7 di domani, nel tratto tra via Foro Boario e via Mambro. Il transito veicolare che si immette sulla via Bologna, tra via Foro Boario e il nuovo tracciato ferroviario, sarà indirizzato in direzione nord; mentre il transito veicolare che si immette sulla via Bologna, nel tratto tra via Mambro e il nuovo tracciato ferroviario, sarà indirizzato in direzione sud. Via del Bove, via Bonetti, via Passega e via Pesci saranno comunque aperte su via Bologna.

Il collaudo si realizza con prove di carico statiche: saranno posizionati 36 blocchi di calcestruzzo sul ‘solettone’ (di 80 centimetri più 60 centimetri di spessore stradale) di via Bologna, monitorandone le reazioni, con strumentazioni in grado di rilevare eventuali inclinazioni, elasticità e vibrazioni. Il nuovo tunnel sarà lungo 850 metri. Per realizzarlo è stato necessario raggiungere una profondità di scavi fino a circa 19 metri. Il sottopasso è posto lungo il tracciato della nuova metropolitana di superficie che collegherà la zona est e la zona ovest - con nuove fermate ferroviarie (in via Ravera, all’altezza degli istituti scolastici, e in area Rivana). L’attivazione delle corse sarà realizzata entro l’inizio del 2025. Si tratta di un complesso lavoro ingegneristico che sta portando all’apertura di una nuova via di collegamento di 4 chilometri tra la zona di via XVI Marzo e quella di via Fabbri. Attualmente l’attività di scavo è stata quasi terminata lungo l’intero tratto, fatto salvo, nella zona della ‘bretella’ Ferrara-Poggio Rusco, per la quale le attività saranno completate più avanti.