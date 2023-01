’Sottotetto’, portale e opportunità "Uno strumento fondamentale"

"La piattaforma Sottotetto sta funzionando molto bene e contribuisce in maniera significativa a incrociare la domanda e l’offerta degli immobili in affitto nella città di Ferrara". L’assessore all’Università, Alessandro Balboni rivendica la scelta di aver sostenuto il portale che, come obiettivo, ha proprio quello di mettere in contatto i proprietari degli immobili da affittare con i potenziali inquilini. Il lancio di ’Sottotetto’ ha in qualche modo rappresentato un tentativo di arginare il fenomeno del caos locazioni generato in larga parte dalla crescita esponenziale degli iscritti all’ateneo estense.

"Attualmente – spiega l’assessore – l’emergenza iniziale si è assestata, ma il problema della carenza di alloggi rimane e va affrontato in maniera strutturale". In questa direzione si sono svolti anche una serie di incontri in ateneo. E, la rettrice Laura Ramaciotti per prima ha cercato di governare questo incremento. La verità, però, è che la città, nel suo profondo sta cambiando. Su questo versante l’amministratore è molto chiaro. "Dal 2016 a oggi – prosegue – il nostro ateneo ha conosciuto una crescita esponenziale. La popolazione studentesca, attualmente, consta di circa 27 mila unità. Un numero che Ferrara non aveva mai conosciuto prima, ma che va mantenuto e incrementato".

Una città universitaria. "Siamo passati dall’essere una città con alcuni studenti a diventare una vera e propria città universitaria – analizza Balboni – . Questo è un dato estremamente positivo, perché questa mole di ragazzi porta un indotto incredibile per alcune porzioni di Ferrara. Peraltro noto con piacere che anche molti privati si stanno muovendo per fare operazioni di restauro di immobili sfitti da mettere in affitto agli universitari fuorisede, che sono la stragrande maggioranza per Unife". Ma c’è un punto che, al di là delle polemiche sorte negli ultimi mesi, Balboni rimarca con forza. "I dati della classifica di Idealista – osserva – corroborano la nostra convinzione di dover intervenire, anche come ente pubblico, per gestire il fenomeno della scarsità di alloggi. Ed è anche questo uno dei motivi per i quali un progetto come Feris, che tra le altre cose prevede la realizzazione di oltre 400 posti letto e la rigenerazione urbana di un buco nero del centro storico, deve essere portato a compimento".

