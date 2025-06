Sovraindebitamento: "Lo Sportello ha aiutato venticinque persone"

Da tempo ormai Ferrara sta cercando di promuoversi come una delle città migliori in cui poter costruire il proprio futuro. Una scelta adottata anche per i cittadini in difficoltà, quando circa un anno fa è stato aperto lo sportello di Sovraindebitamento, servizio attivo presso lo Sportello Sociale Unico Integrato. Da qui l’idea di dedicare un’intera mattinata, precisamente lunedì 16 giugno dalle 9 alle 13, a un incontro gratuito nella Sala della Musica, in via Boccaleone 16, in cui si potrà usufruire del servizio in maniera totalmente gratuita.

"Questo incontro - ha affermato Cristina Coletti (assessore alle Politiche Sociosanitarie) - è un’occasione di confronto tra istituzioni, professionisti e cittadini. Le conseguenze che si trascinano in ogni situazione di sovraindebitamento sono una seria minaccia per la tenuta sociale della comunità. Per questo l’anno scorso abbiamo firmato un protocollo con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, assieme all’Organismo di Composizione della Crisi, per aprire questo tipo di sportello a Ferrara. Abbiamo inoltre istituito un fondo di circa 200 euro per ogni persona che ha difficoltà ad avvicinarsi a questo servizio".

Un modo per offrire un solido aiuto a chi ne ha più bisogno, come anche sottolineato dal presidente dell’Ordine Riccardo Carrà: "Lo sportello resta un servizio importante per le persone in sovraindebitamento. L’obiettivo è dargli una seconda chance, liberandoli dai debiti che non riescono a pagare. Abbiamo adottato due diverse procedure: la liquidazione del patrimonio, nel caso in cui una persona non ha possibilità di offrire niente se non il proprio patrimonio. Questo è rivolto principalmente a tutte le imprese che non possono fallire, alle startup o ai liberi professionisti. La seconda procedura è il debitore incapiente: si tratta di una persona che non ha nessun importo da dare, ma che in qualche modo riesce a liberarsi dei debiti. Finora sono state 25 le persone che hanno utilizzato lo sportello: quattro di queste hanno depositato istanza, mentre altre due la stanno presentando. Essendo dentro l’Occ Romagna, comprendiamo anche le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini: ecco, solo nel 2024 qui a Ferrara ci sono state 31 domande di persone con sovraindebitamento, quindi essere riusciti a rispondere a 25 di queste è un buon risultato".