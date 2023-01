Spacca il vetro dell’auto e ruba la borsetta

In men che si dica le hanno spaccato il vetro lato passeggeri della sua auto, una Chevrolet Matis. E, con mano lesta, le hanno rubato la borsetta che custodiva sul sedile a fianco del guidatore. Vittima di questo ennesimo caso di microcriminalità, una donna di 41 anni. Teatro del furto: Via Pecora a San Biagio. Tutto è successo intorno alle 10 dell’altro ieri. Dopo aver lanciato l’allarme ai Carabinieri, è stata sporta denuncia contro "i soliti" ignoti alla stazione dell’Arma di Argenta. I militari della Benemerita hanno avviato le indagini. Ma a quanto pare sul posto, e nei dintorni del luogo in cui è avvenuto il fatto, non risultano installate telecamere di videosorveglianza, i cui filmati potrebbero portare ad individuare i colpevoli. Non ci sono tantomeno testimoni: nessuno insomma avrebbe visto, né udito nulla. Informazioni anche queste che sarebbero utili alle indagini. E’ invece il contrario per la proprietaria della vettura presa di mira, che in pochi minuti è stata coinvolta in questo blitz, in questo fulmineo atto a delinquere.

Lei ne sa infatti qualcosa di più. "Mi sono fermata nella piazzola davanti alla mia abitazione dove parcheggio spesso la macchina-è il suo racconto-avevo una necessità impellente e sono entrata in casa. Ci ho messo davvero poco. Ma in quegli istanti ho sentito un botto, ed i cani che abbaiavano. Mi sono precipitata fuori ed il sospetto si è immediatamente concretizzato, trasformato in realtà: finestrino infranto e valigetta sparita. Ma dei ladri nemmeno più l’ombra, nessuna traccia, nessun indizio, tantomeno segni di sgommate lasciati sull’asfalto: niente di niente". Ma non è tutto: dopo il danno ecco la beffa. Il bandito, o la banda, comunque "Arsenio Lupin" che avevano di certo messo osservazione la 41enne, poche ore dopo hanno prelevato 500 euro in contanti usando il bancomat, che lei teneva appunto nella borsetta. L’operazione è stata effettuata presso una postazione Atm allestita in un vicino ufficio postale. Il bottino si è tuttavia arricchito dei denari, non molti, qualche spicciolo e banconote di piccolo taglio insomma, contenuti nel portafogli, con dentro tra l’altro importanti documenti, anche costosi da duplicare: carta d’identità, patente, codice fiscale, tessera sanitaria.

Nando Magnani