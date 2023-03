Spacca una vetrina Portato a Cona

Attimi di tensione ieri mattina in via Garibaldi, dove un uomo ha dato in escandescenza all’interno del suo stesso negozio spaccando la vetrina. Il soggetto – già noto alle forze dell’ordine per un episodio accaduto la sera precedente, quando era stato bloccato dalla polizia dopo aver seguito una donna – ha scatenato il parapiglia sotto gli occhi dei passanti che hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e i sanitari del 118. L’uomo, in forte stato di agitazione, è stato bloccato e affidato al personale dell’emergenza sanitaria, che lo ha trasferito all’ospedale di Cona per accertamenti.